Морские учения стран «БРИКС плюс» пройдут в начале января в ЮАР

Минобороны республики пока не сообщило, в каком именно районе пройдут учения и какие страны, кроме КНР и ЮАР, примут в них участие. Однако местный новостной портал News 24 передал, что маневры состоятся в Южной Атлантике в районе мыса Доброй Надежды в непосредственной близости от Кейптауна. В учениях, по его информации, будут участвовать Иран, КНР, Россия и ЮАР, возможно также присутствие кораблей Индонезии и Эфиопии.