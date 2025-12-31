Ричмонд
Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над шестью регионами России

За три часа, с 20:00 до 23:00 мск 30 декабря, российские средства противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников самолётного типа над несколькими регионами страны.

Как сообщило Министерство обороны России, 14 БПЛА уничтожены над Калужской областью, 5 — над Республикой Крым, по 3 — над Белгородской областью и Московским регионом (включая 2 дрона, летевших на Москву), а также по одному — над Курской и Тульской областями.

Напомним, что силы ПВО и средства РЭБ во вторник, 30 декабря, сбили 21 беспилотник в Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что за 4 часа в России сбили 109 БПЛА.

