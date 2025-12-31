Постпред при НАТО: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путина

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты намерены провести исчерпывающее изучение имеющихся разведывательных данных для расследования обстоятельств террористической атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Мы собираемся докопаться до сути, изучив разведданные», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business, коснувшись соответствующего вопроса.
Уитакер добавил, что подобное нападение Киева было бы «безрассудным» и явно не пошло бы на пользу делу достижения мира в Украине. -0-