Нетаньяху и Трамп хотят расширить состав участников Авраамовых соглашений

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он и президент США Дональд Трамп намерены добиться присоединения новых стран к Авраамовым соглашениям на Ближнем Востоке и за его пределами.

Источник: Reuters

«Президент Трамп и я намерены расширять Авраамовы соглашения на Ближнем Востоке и за его пределами, включая крупные мусульманские страны, и мы считаем, что это вполне достижимо», — сказал Нетаньяху американскому телеканалу Newsmax.

