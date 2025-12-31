Правительство РФ утвердило правила сборов резервистов для защиты важных объектов

Правительство Российской Федерации утвердило правила проведения сборов для резервистов, направленных на защиту важных объектов.
Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на портале правовых актов. Документ был разработан вслед за указом президента РФ Владимира Путина о направлении в 2026 году граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооружённых Сил, на такие сборы.
Постановление определяет порядок выплат и возмещения расходов резервистам, формы справок о прохождении сборов, а также процедуру назначения места и времени их проведения. В нём особо подчёркивается, что привлечение резервистов, направленных на специальные сборы, к исполнению иных обязанностей запрещено.
Ранее сообщалось, что Путин направил резервистов для защиты критически важных объектов.
