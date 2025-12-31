Правительство РФ утвердило правила сборов резервистов для защиты важных объектов

Постановление определяет порядок выплат и возмещения расходов резервистам, формы справок о прохождении сборов, а также процедуру назначения места и времени их проведения. В нём особо подчёркивается, что привлечение резервистов, направленных на специальные сборы, к исполнению иных обязанностей запрещено.