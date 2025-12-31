NYT: Экипаж уходящего от погони США танкера нарисовал на борту флаг РФ

На борту нефтяного танкера, уходящего от погони береговой охраны США, якобы появился нарисованный флаг РФ. Об этом информирует издание New York Times.
Речь идёт о танкере Bella 1, находящемся под санкциями США. Два американских чиновника, пожелавших сохранить анонимность, рассказали изданию, что во время попытки американских военных захватить судно члены экипажа якобы нарисовали на борту танкера российский флаг. И даже попытались выдать танкер за российский в попытке избежать санкций.
Подробнее о том, как береговая охрана США пытается захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что США получили ордер на изъятие танкера Bella 1 в Карибском море. При этом США уже захватили два связанных с Венесуэлой танкера, это Skipper и Centuries.
По этому поводу постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва решительно осуждает морскую блокаду Венесуэлы и захват танкеров, осуществленные Соединенными Штатами.