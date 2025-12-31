По данным издания, инцидент произошёл 21 декабря во время погони за танкером, связанным с поставками нефти в Венесуэлу. Американские власти утверждают, что после появления российского триколора экипаж начал заявлять о «российской принадлежности» судна, несмотря на отсутствие подтверждающих документов.
В публикации отмечается, что судно Bella 1 находится под санкциями США и направлялось в венесуэльский порт за нефтью в обход действующих ограничений. После инцидента танкер, не имея груза на борту, резко изменил курс и, предположительно, взял направление в сторону Гренландии или Исландии, однако его точное местонахождение остаётся неизвестным. С 17 декабря на Bella 1 отключён транспондер, что затрудняет отслеживание маршрута. Кроме того, в отношении танкера выдан ордер на арест из-за предполагаемого участия в торговле иранской нефтью в нарушение американских санкций.
Американские чиновники также заявили, что экипаж не смог подтвердить наличие действующего государственного флага. По их словам, это даёт береговой охране США право на досмотр судна в соответствии с нормами международного морского права.
Ранее Life.ru писал, что МИД Венесуэлы обратился к Москве на фоне усиления давления со стороны США в Карибском бассейне. Каракас поблагодарил Россию за поддержку усилий по защите суверенитета страны и стабильности в регионе. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто заявил, что Москва последовательно выступает против незаконных действий Вашингтона и поддерживает интересы венесуэльского народа.
