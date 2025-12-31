Ричмонд
Танкер под санкциями попытался прикрыться флагом РФ во время погони от США

Экипаж нефтяного танкера Bella 1, за которым в Карибском море гналась береговая охрана США, попытался выдать судно за российское. Как сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников, моряки нарисовали на борту флаг РФ, рассчитывая получить защиту Москвы.

Источник: Life.ru

По данным издания, инцидент произошёл 21 декабря во время погони за танкером, связанным с поставками нефти в Венесуэлу. Американские власти утверждают, что после появления российского триколора экипаж начал заявлять о «российской принадлежности» судна, несмотря на отсутствие подтверждающих документов.

В публикации отмечается, что судно Bella 1 находится под санкциями США и направлялось в венесуэльский порт за нефтью в обход действующих ограничений. После инцидента танкер, не имея груза на борту, резко изменил курс и, предположительно, взял направление в сторону Гренландии или Исландии, однако его точное местонахождение остаётся неизвестным. С 17 декабря на Bella 1 отключён транспондер, что затрудняет отслеживание маршрута. Кроме того, в отношении танкера выдан ордер на арест из-за предполагаемого участия в торговле иранской нефтью в нарушение американских санкций.

Американские чиновники также заявили, что экипаж не смог подтвердить наличие действующего государственного флага. По их словам, это даёт береговой охране США право на досмотр судна в соответствии с нормами международного морского права.

Ранее Life.ru писал, что МИД Венесуэлы обратился к Москве на фоне усиления давления со стороны США в Карибском бассейне. Каракас поблагодарил Россию за поддержку усилий по защите суверенитета страны и стабильности в регионе. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто заявил, что Москва последовательно выступает против незаконных действий Вашингтона и поддерживает интересы венесуэльского народа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

