Танкер под санкциями попытался прикрыться флагом РФ во время погони от США

В публикации отмечается, что судно Bella 1 находится под санкциями США и направлялось в венесуэльский порт за нефтью в обход действующих ограничений. После инцидента танкер, не имея груза на борту, резко изменил курс и, предположительно, взял направление в сторону Гренландии или Исландии, однако его точное местонахождение остаётся неизвестным. С 17 декабря на Bella 1 отключён транспондер, что затрудняет отслеживание маршрута. Кроме того, в отношении танкера выдан ордер на арест из-за предполагаемого участия в торговле иранской нефтью в нарушение американских санкций.