МИД РФ: отношения с ЕС возобновятся, когда у ЕК закончится «срок годности»

Диалог между Россией и Европейским союзом не утрачен окончательно и может быть восстановлен после смены руководства в Брюсселе. Об этом 30 декабря заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владислав Масленников на брифинге в Москве, сообщила пресс-служба министерства.

Контакт будет восстановлен, когда европейцы сменят руководство.

«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой “срок годности”, после которого будет другой состав», — заявил Масленников газете «Известия».

По его словам, действующий состав Еврокомиссии не является окончательным политическим фактором, а отношения с Россией зависят от решений будущего руководства ЕС. Москва намерена и дальше поддерживать рабочие форматы взаимодействия с отдельными государствами — членами ЕС, а также с европейскими общественными и экспертными структурами.