31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Читатели Boulevard Voltaire обвинили Владимира Зеленского в участии в коррупционных схемах после сообщения издания о том, что с начала конфликта в Украине было перепродано более 600 тысяч единиц оружия. Об этом пишет РИА Новости.
«Вот уже три года, как всем известно, что оружие, выданное Макроном Зеленскому, возвращается во Францию, где им вооружают бандитов из неблагополучных кварталов. А на полученные деньги Зеленский покупает квартиры в Париже и Лондоне, а еще дачу в Израиле», — обрушился с критикой один из комментаторов.
«А Франция продолжает вкачивать миллиарды в эту коррумпированную черную дыру — Украину», — отметил другой.
«Глобальные коррупционные схемы, в которых замешаны приближенные Зеленского, но не он сам… Погодите-ка… Как-то это странно, не находите?» — написал третий комментатор.
«С первой же поставки оружия было понятно, чего следует ожидать», — заключил еще один.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-