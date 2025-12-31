Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ оценили перспективы восстановления диалога с ЕС

Диалог РФ и Евросоюза (ЕС) может восстановиться после смены состава Еврокомиссии (ЕК), заявил «Известиям» глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Источник: РИА "Новости"

«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой “срок годности”, после которого будет другой состав», — сказал он.

По его словам, ЕС рано или поздно придется пересмотреть свой подход к России.

«Хотелось бы, чтобы до еэсовцев наконец-то дошло, что они фактически сами страдают от проводимой ими санкционной линии в отношении России. Рано или поздно им придется пересмотреть свой подход, исходя из того, что Россия как сосед по континенту никуда не уйдет», — отметил он.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше