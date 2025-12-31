В МИД РФ оценили перспективы восстановления диалога с ЕС

«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой “срок годности”, после которого будет другой состав», — сказал он.
По его словам, ЕС рано или поздно придется пересмотреть свой подход к России.
«Хотелось бы, чтобы до еэсовцев наконец-то дошло, что они фактически сами страдают от проводимой ими санкционной линии в отношении России. Рано или поздно им придется пересмотреть свой подход, исходя из того, что Россия как сосед по континенту никуда не уйдет», — отметил он.