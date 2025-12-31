Ричмонд
В Польше раскритиковали заявление Сибиги о притеснении украинцев

Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызвало критическую реакцию в польских медиа.

Автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич в ответ заявил, что никто в Польше не удерживает украинцев насильно, и если им там так плохо, они могут свободно уехать.

Ранее Сибига, комментируя отдельные инциденты, назвал такое обращение недопустимым, призвал польские власти наказать виновных и предупредил, что Киев не намерен мириться с ситуацией. По мнению Зинкевича, подобные заявления отражают требования Киева особого отношения к украинским гражданам в Польше и могут расцениваться как угроза в адрес Варшавы.

Напомним, после начала специальной военной операции в Польшу прибыли, по разным оценкам, от двух до трёх миллионов украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что в Польше высказались о перспективе мира на Украине.

