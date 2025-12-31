«Киевский режим, и в особенности его нацистские бригады, способны на подобные действия (террористическую атаку на резиденцию президента России. — Прим. ред.), чтобы сорвать мирные переговоры, мы не сомневаемся. Но очевидно, что Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать», — указывается в материале.
По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.