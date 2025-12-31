Ричмонд
На Западе рассказали о решении Трампа из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. После террористической атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина американский лидер Дональд Трамп не станет препятствовать Москве, если она решит нанести массированный ответный удар, пишет норвежское издание Steigan.

Источник: Reuters

«Киевский режим, и в особенности его нацистские бригады, способны на подобные действия (террористическую атаку на резиденцию президента России. — Прим. ред.), чтобы сорвать мирные переговоры, мы не сомневаемся. Но очевидно, что Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать», — указывается в материале.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. По итогу ПВО сбила все БПЛА, данных о пострадавших нет.

По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.

