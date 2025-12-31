Правительство утвердило проведение сборов резервистов для защиты важных объектов

Постановление кабинета министров устанавливает ключевые процедуры: порядок назначения места и времени проведения сборов, форму справки о их прохождении, а также регламентирует выплаты и возмещение расходов участникам. В документе отдельно оговаривается, что привлечение резервистов, направленных на такие специальные сборы, к исполнению иных обязанностей запрещено.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий направление резервистов на сборы в 2026 году именно для выполнения задач по охране важных объектов. Документ появился на портале публикации правовых актов.
