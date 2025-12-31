Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство утвердило проведение сборов резервистов для защиты важных объектов

Правительство Российской Федерации утвердило правила организации и проведения сборов для граждан, находящихся в мобилизационном резерве Вооружённых сил. Эти сборы, как следует из утверждённых документов, будут проводиться для защиты важных объектов.

Постановление кабинета министров устанавливает ключевые процедуры: порядок назначения места и времени проведения сборов, форму справки о их прохождении, а также регламентирует выплаты и возмещение расходов участникам. В документе отдельно оговаривается, что привлечение резервистов, направленных на такие специальные сборы, к исполнению иных обязанностей запрещено.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий направление резервистов на сборы в 2026 году именно для выполнения задач по охране важных объектов. Документ появился на портале публикации правовых актов.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.