После террористической атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, норвежское издание Steigan высказывает предположение, что президент США Дональд Трамп не станет препятствовать Москве в случае принятия ею решения о массированном ответном ударе.
В материале утверждается, что действия киевского режима, особенно со стороны его радикальных формирований, могли быть направлены на срыв мирных переговоров, и что Россия, очевидно, готовит сокрушительный ответ, на который Вашингтон, вероятно, не будет возражать.
Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил о террористической атаке с использованием 91 беспилотника в ночь на 29 декабря, все из которых были сбиты силами ПВО без жертв или разрушений.
Ранее сообщалось, что разведка США вывернет наизнанку дело об ударе по резиденции Путину.
