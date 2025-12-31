Уполномоченного по санкциям Власюка готовят на пост нового главы офиса Зеленского

Life.ru напоминает, в конце ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака. Тот самостоятельно подал заявление об уходе после следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины. Сам Зеленский тогда заявил, что выбор нового главы офиса не входит в число приоритетов. После ухода Ермака в администрации прошла волна увольнений. Среди ушедших — Александр Бевз, Сергей Лещенко, Михаил Подоляк, Элина Эльянова и кинопродюсер Александр Роднянский.