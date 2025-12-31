Румыния приняла решение выделить 50 миллионов евро на закупку вооружений для Украины в рамках американской программы PURL (Список приоритетных закупок, необходимых для обороны Украины).
Как сообщило румынское министерство иностранных дел, этот механизм, запущенный 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, позволяет странам-союзницам приобретать для Киева оружие из американских запасов.
В заявлении МИД Румынии подчёркивается, что PURL является важным инструментом внешней политики США, отражающим подход Трампа к равному распределению ответственности за безопасность среди союзников, и обеспечивает прямое и измеримое вовлечение партнёров в поддержку Украины.
Ранее на Западе высказались о последствиях атаки ВСУ на резиденцию Путина.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.