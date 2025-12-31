Председатель ГКНБ Киргизии Ташиев отчитал китайского бизнесмена за русский язык

Обратившись к китайскому специалисту, Ташиев спросил, на каком языке предпочтительнее общаться — киргизском или русском. Услышав в ответ, что сотрудник компании говорит только по-русски, генерал выразил явное недовольство. Он резко заметил, что компания работает в Киргизии около 20 лет, и потребовал, чтобы её представители начали учить киргизский язык.
Ранее Министерство иностранных дел Киргизии опровергло информацию о планах изменить правила въезда в республику для граждан России. Напомним, некоторые СМИ сообщали, что с 1 января 2026 года россияне смогут въезжать в страну только по заграничным паспортам.
