Председатель ГКНБ Киргизии Ташиев отчитал китайского бизнесмена за русский язык

Глава Государственного комитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев потребовал от представителя китайской компании China Road выучить государственный язык республики. Инцидент произошёл во время рабочего совещания со строителями, участвующими в проекте на южном берегу озера Иссык-Куль, пишет NewTimes.kz.

Источник: Life.ru

Обратившись к китайскому специалисту, Ташиев спросил, на каком языке предпочтительнее общаться — киргизском или русском. Услышав в ответ, что сотрудник компании говорит только по-русски, генерал выразил явное недовольство. Он резко заметил, что компания работает в Киргизии около 20 лет, и потребовал, чтобы её представители начали учить киргизский язык.

Ранее Министерство иностранных дел Киргизии опровергло информацию о планах изменить правила въезда в республику для граждан России. Напомним, некоторые СМИ сообщали, что с 1 января 2026 года россияне смогут въезжать в страну только по заграничным паспортам.

