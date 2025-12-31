Додик назвал атаку по резиденции Путина терактом киевского режима

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в атаке использовался 91 БПЛА, но все они были сбиты. Глава США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России заявил, что инцидент его шокировал, добавив «Слава богу, мы не дали Украине “Томогавки”. Российский лидер сообщил, что позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.