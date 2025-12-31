Додик назвал атаку по резиденции Путина терактом киевского режима

«Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина является в соответствии со всеми международными нормами и конвенциями актом терроризма. Борьба с терроризмом — обязанность всего человечества. В то же время это подтверждение бессилия и нежелания Зеленского остановить страдания собственного народа», — говорится в посте.
Додик назвал вполне естественным, что большинство мировых лидеров осудили этот акт.
Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в атаке использовался 91 БПЛА, но все они были сбиты. Глава США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России заявил, что инцидент его шокировал, добавив «Слава богу, мы не дали Украине “Томогавки”. Российский лидер сообщил, что позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.
Глава правительства Индии выразил обеспокоенность в связи с атакой, призвав решать конфликт с помощью дипломатических средств. Также налёт осудили Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Никарагуа, ОАЭ и другие государства. Также Владимиру Путину позвонил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чтобы выразить поддержку после нападения.
