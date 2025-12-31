Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выступила с призывом к пересмотру внешнеполитического курса Германии. Она считает необходимым возвращение к стратегии, основанной на дипломатии и разоружении, с учетом интересов экономики и социального благополучия граждан.
По мнению политика, приоритетами государства должны стать инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не дальнейшая милитаризация и наращивание вооружений. Вагенкнехт полагает, что выбранный курс на перевооружение не способствует укреплению экономики страны и, напротив, наносит ей ущерб.
Также она указала, что значительная часть средств, выделяемых на оборонные нужды, уходит зарубежным, в том числе американским, производителям оружия. Эти ресурсы, по ее оценке, могли бы быть направлены на развитие здравоохранения, транспорта, образования и инфраструктурных проектов, что обеспечило бы устойчивый экономический рост и создание рабочих мест.
Ранее немецкий политический эксперт и представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен резко раскритиковала заявление генсека НАТО Марка Рютте о необходимости готовиться к войнам масштаба, пережитого предыдущими поколениями.