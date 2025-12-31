Также она указала, что значительная часть средств, выделяемых на оборонные нужды, уходит зарубежным, в том числе американским, производителям оружия. Эти ресурсы, по ее оценке, могли бы быть направлены на развитие здравоохранения, транспорта, образования и инфраструктурных проектов, что обеспечило бы устойчивый экономический рост и создание рабочих мест.