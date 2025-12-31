«Европа будет уничтожена»: Офицер США предупредил о риске ядерной войны из-за атак Киева

Напомним, в ночь на 29 декабря украинские беспилотники пытались нанести массовые удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе воздушного налета было применено 91 беспилотное средство, все из которых удалось уничтожить силами противовоздушной обороны. Президент США Дональд Трамп выразил шок в связи с произошедшей атакой, отметив, что российский лидер проинформировал его о пересмотре переговорной позиции Москвы.