«Европа будет уничтожена»: Офицер США предупредил о риске ядерной войны из-за атак Киева

Отставной офицер Вооружённых сил США Станислав Крапивник предупредил об опасной эскалации конфликта на Украине, которая может привести к ядерной войне. В эфире YouTube-канала норвежского профессора он прокомментировал недавнюю атаку на резиденцию лидера РФ Владимира Путина, заявив, что Запад и Владимир Зеленский слишком уверены в своей безнаказанности.

«Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар, и этот удар будет серьёзным», — отметил эксперт.

По его мнению, дальнейшая эскалация способна спровоцировать ядерный конфликт, в котором Европа «будет просто уничтожена».

Напомним, в ночь на 29 декабря украинские беспилотники пытались нанести массовые удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе воздушного налета было применено 91 беспилотное средство, все из которых удалось уничтожить силами противовоздушной обороны. Президент США Дональд Трамп выразил шок в связи с произошедшей атакой, отметив, что российский лидер проинформировал его о пересмотре переговорной позиции Москвы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

