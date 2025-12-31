«Герани» атаковали военные объекты в Одессе, в городе начались перебои со светом

Армия России нанесла удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины в Одессе. Жители города сообщают о перебоях с электроэнергией, отоплением и водоснабжением после серии взрывов, начавшихся после полуночи 31 декабря. По словам очевидцев, в некоторых районах наблюдается пожар.