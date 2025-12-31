«Герани» атаковали военные объекты в Одессе, в городе начались перебои со светом

Перед этим на территории Одесской области и в близлежащих районах работали системы оповещения об авиационной опасности. Также жители украинского города публикуют в соцсетях кадры пожаров на объектах инфраструктуры.
Накануне, 30 декабря, в Одесской области в результате взрывов пострадала инфраструктура нескольких портов. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил повреждение портовых объектов. Он уточнил, что взрывы произошли утром, когда в районе работали подразделения противовоздушной обороны.
