Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху: Израиль и США рассчитывают расширить Авраамовы соглашения

Израиль и США обсуждают расширение Авраамовых соглашений о нормализации отношений с еврейским государством.

Источник: Аргументы и факты

Израиль и Соединенные Штаты рассматривают расширение Авраамовых соглашений о нормализации отношений с еврейским государством как реалистичную и достижимую задачу. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя перспективы регионального сотрудничества.

По его словам, израильская и американская стороны настроены на продвижение этих договоренностей не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, включая крупные мусульманские государства. В Иерусалиме и Вашингтоне считают, что текущая международная обстановка позволяет рассчитывать на дальнейшее расширение соглашений.

Глава израильского правительства также указал на глубокие изменения, происходящие в регионе. По его оценке, трансформация Ближнего Востока создает новые возможности для укрепления стабильности и продвижения мирных инициатив.

Ранее Нетаньяху объявил, что президент США Дональд Трамп будет удостоен Премии Израиля — самой престижной награды еврейского государства, которая ранее не вручалась иностранным гражданам.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше