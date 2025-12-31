Нетаньяху: Израиль и США рассчитывают расширить Авраамовы соглашения

Израиль и Соединенные Штаты рассматривают расширение Авраамовых соглашений о нормализации отношений с еврейским государством как реалистичную и достижимую задачу. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя перспективы регионального сотрудничества.
По его словам, израильская и американская стороны настроены на продвижение этих договоренностей не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, включая крупные мусульманские государства. В Иерусалиме и Вашингтоне считают, что текущая международная обстановка позволяет рассчитывать на дальнейшее расширение соглашений.
Глава израильского правительства также указал на глубокие изменения, происходящие в регионе. По его оценке, трансформация Ближнего Востока создает новые возможности для укрепления стабильности и продвижения мирных инициатив.
Ранее Нетаньяху объявил, что президент США Дональд Трамп будет удостоен Премии Израиля — самой престижной награды еврейского государства, которая ранее не вручалась иностранным гражданам.