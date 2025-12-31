Глава департамента МИД отметил, что страны Евросоюза вредят сами себе, проводя санкционную политику против России. Масленников подчеркнул, что европейским государствам следует осознать это. Дипломат убеждён, что в итоге лидерам ЕС придётся изменить свой подход с учётом того, что Россия находится с этими странами на одном континенте и останется их соседом.