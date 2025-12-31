Он обратил внимание, что у действующего состава есть свой «срок годности», после которого она должна обновиться.
«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается», — сказал дипломат, которого цитируют «Известия».
Глава департамента МИД отметил, что страны Евросоюза вредят сами себе, проводя санкционную политику против России. Масленников подчеркнул, что европейским государствам следует осознать это. Дипломат убеждён, что в итоге лидерам ЕС придётся изменить свой подход с учётом того, что Россия находится с этими странами на одном континенте и останется их соседом.
Напомним, в марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что если у власти в ЕС останутся либералы, то Европа «развалится на глазах». Он подчеркнул, что Евросоюз нуждается в новом руководстве и «чистках» по образцу тех, что были произведены в США.
В середине декабря бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что ЕС в скором времени изменит свою позицию в отношении России и ситуации на Украине, последовав примеру Соединённых Штатов.