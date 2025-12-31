В МИД Ирана призвали страны осудить угрозы Трампа в адрес Тегерана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи направил обращения своим зарубежным коллегам с призывом дать оценку угрозам, озвученным президентом США Дональдом Трампом в адрес исламской республики.
В письме, адресованном министрам иностранных дел других государств, иранский министр охарактеризовал недавние заявления американского лидера как нарушение норм международного права и Устава ООН. Он призвал международное сообщество выступить с решительным осуждением подобных действий, назвав их провокационными и дестабилизирующими.
Арагчи также напомнил о военных ударах Израиля и США по территории Ирана в июне 2025 года, указав, что новые угрозы свидетельствуют о намерении Вашингтона продолжать незаконную и агрессивную линию. В иранском МИД сообщили, что аналогичные обращения были направлены генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и генеральному директору Международного агентства по атомной энергии.
Ранее власти США ввели новые санкции против Ирана, мотивируя это соображениями ядерной безопасности и нераспространения оружия массового уничтожения.