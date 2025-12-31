В МИД Ирана призвали страны осудить угрозы Трампа в адрес Тегерана

Арагчи также напомнил о военных ударах Израиля и США по территории Ирана в июне 2025 года, указав, что новые угрозы свидетельствуют о намерении Вашингтона продолжать незаконную и агрессивную линию. В иранском МИД сообщили, что аналогичные обращения были направлены генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и генеральному директору Международного агентства по атомной энергии.