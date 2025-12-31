Ричмонд
Нетаньяху: Иран восстанавливает производство баллистических ракет

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран восстанавливает свое производство баллистических ракет.

Источник: Reuters

В эфире телеканала Fox News главу правительства еврейского государства спросили, как сильно, по его оценкам, продвинулась исламская республика в восстановлении своего потенциала в том, что касается производства баллистических ракет и ядерной программы.

«Мы существенно отбросили их назад в обеих сферах, но они попытаются», — сказал он. Нетаньяху утверждал, что после того, как иранский ядерный объект в «Фордо был разрушен», Тегеран пытается восстановить свою ядерную программу «на других объектах». «Они также пытаются восстановить свой объект по производству баллистических ракет», — изложил свою точку зрения премьер, добавив, что Тегеран «вернулся к производству».

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
