Нетаньяху: Иран восстанавливает производство баллистических ракет

«Мы существенно отбросили их назад в обеих сферах, но они попытаются», — сказал он. Нетаньяху утверждал, что после того, как иранский ядерный объект в «Фордо был разрушен», Тегеран пытается восстановить свою ядерную программу «на других объектах». «Они также пытаются восстановить свой объект по производству баллистических ракет», — изложил свою точку зрения премьер, добавив, что Тегеран «вернулся к производству».