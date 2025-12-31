Мерц назвал 2026 год решающим для Европы

По словам канцлера, 2026 год может стать судьбоносным для Германии и всей Европы. Он отметил, что год может стать началом нового периода, когда Германия и Европа вновь смогут добиться десятилетий мира, свободы и процветания. Мерц считает, что предстоящий год может стать «моментом прорыва».