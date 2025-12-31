Отношения между Москвой и Евросоюзом еще можно восстановить, так как у Еврокомиссии тоже есть свой «срок годности». Об этом в среду, 31 декабря, заявил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
Он отметил, что политики, входящие в состав ЕК, будут меняться. Несмотря на это, значительным препятствием для нормализации диалога могут стать восточноевропейские страны.
— Диалог России и Евросоюза может восстановиться в случае смены состава Еврокомиссии. ЕС рано или поздно придется пересмотреть взгляды, исходя из того, что Россия не уйдет, — цитирует его издание.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил европейских политиков, что Россия даст сокрушительный ответ на возможное нападение.
До этого дипломат утверждал, что ЕС даже не пытается скрывать своих планов по подготовке к войне с Россией. Он отметил, что главным препятствием к миру на Украине является Брюссель.
По данным СМИ, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес».