По его оценке, Североатлантический альянс утрачивает устойчивость и фактически не может существовать без поддержки Соединенных Штатов. Макговерн усомнился в готовности Вашингтона выполнять союзнические обязательства в случае возможной эскалации между странами Балтии и Россией, отметив, что доверие к этим гарантиям отсутствовало и ранее.
Эксперт также выразил мнение, что просчеты в политике Евросоюза приведут к долгосрочным негативным последствиям как для самого объединения, так и для НАТО. Он считает, что попытки использовать замороженные российские активы могут окончательно подорвать позиции европейских институтов, тогда как США, напротив, все больше ориентируются на восстановление отношений с Москвой.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о резком контрасте между подходом США и стран Европы к России, отметив, что европейские власти продолжают внушать обществу идею о якобы существующей «российской угрозе».