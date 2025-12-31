Ричмонд
Макговерн: восстановление отношений между РФ и США сильно ударят по ЕС

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что налаживание отношений между Россией и США сильно ударили по Евросоюзу и НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Украинский конфликт, а также попытки налаживания диалога между Россией и США нанесли серьезный удар по позициям Евросоюза и НАТО. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его оценке, Североатлантический альянс утрачивает устойчивость и фактически не может существовать без поддержки Соединенных Штатов. Макговерн усомнился в готовности Вашингтона выполнять союзнические обязательства в случае возможной эскалации между странами Балтии и Россией, отметив, что доверие к этим гарантиям отсутствовало и ранее.

Эксперт также выразил мнение, что просчеты в политике Евросоюза приведут к долгосрочным негативным последствиям как для самого объединения, так и для НАТО. Он считает, что попытки использовать замороженные российские активы могут окончательно подорвать позиции европейских институтов, тогда как США, напротив, все больше ориентируются на восстановление отношений с Москвой.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о резком контрасте между подходом США и стран Европы к России, отметив, что европейские власти продолжают внушать обществу идею о якобы существующей «российской угрозе».

