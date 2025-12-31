Германия уже действует в рамках плана на случай войны, пишут СМИ

В ноябре американская газета Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана, к которым она получила доступ, утверждала, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией сценарий, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет. Как тогда отмечала газета, ключевыми проблемами Германии при развитии подобного сценария остаются бюрократия, ориентированная на мирное время в контексте призыва военнослужащих и защиты данных, неподготовленность инфраструктуры страны к конфликту, а также необходимость учета новых угроз, в частности массового применения БПЛА.