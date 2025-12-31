Мадуро уйдёт, конфликты продолжатся: Перуанские шаманы сделали прогноз на судьбу мира в 2026 году

В Перу шаманы провели традиционный ритуал предсказаний на следующий год и сделали громкие заявления о судьбе мировых лидеров и глобальных конфликтов. Во время церемонии на побережье Лимы они заявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранён от власти, а военные конфликты в мире, включая боевые действия на Украине, продолжатся и в 2026 году.