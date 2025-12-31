Ричмонд
Мадуро уйдёт, конфликты продолжатся: Перуанские шаманы сделали прогноз на судьбу мира в 2026 году

В Перу шаманы провели традиционный ритуал предсказаний на следующий год и сделали громкие заявления о судьбе мировых лидеров и глобальных конфликтов. Во время церемонии на побережье Лимы они заявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранён от власти, а военные конфликты в мире, включая боевые действия на Украине, продолжатся и в 2026 году.

Источник: Life.ru

По словам шамана Аны Марии Симеон, во время обряда участники «визуализировали уход Мадуро» и связали это с возможными действиями США. Ритуал сопровождался танцами, подношениями богам, благовониями и обращениями с просьбами о мире на Ближнем Востоке и прекращении боевых действий между Россией и Украиной.

При этом прогнозы шаманов сбываются не всегда. В прошлом году они предрекали ядерную войну между Израилем и сектором Газа, которая не произошла, однако ранее верно указали на скорую смерть экс-президента Перу Альберто Фухимори. До этого шаманы также предсказали союз президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, некоторые крупные землетрясения и климатические катастрофы.

Как пишет агентство AP News, перед церемонией шаманы употребляют галлюциногенные настои из аяуаски и кактуса Сан-Педро, которые, по их вере, открывают им доступ к будущему. На пляже Ла-Эррадура они раскладывают цветы, листья коки, мечи и символические предметы, прося богов о «правильных решениях» мировых лидеров.

Ранее Life.ru писал, что в Сети вновь обсуждают старое предсказание Владимира Жириновского о судьбе Венесуэлы и США. Экс-лидер ЛДПР ещё задолго до нынешнего обострения заявлял, что Вашингтон может «взять Венесуэлу», если Москве дадут свободу действий по Украине. При этом Жириновский советовал «прикормить» Дональда Трампа, подчёркивая, что никаких иллюзий насчёт его пророссийских взглядов он не питал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше