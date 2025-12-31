Мадуро уйдёт, конфликты продолжатся: Перуанские шаманы сделали прогноз на судьбу мира в 2026 году

По словам шамана Аны Марии Симеон, во время обряда участники «визуализировали уход Мадуро» и связали это с возможными действиями США. Ритуал сопровождался танцами, подношениями богам, благовониями и обращениями с просьбами о мире на Ближнем Востоке и прекращении боевых действий между Россией и Украиной.
При этом прогнозы шаманов сбываются не всегда. В прошлом году они предрекали ядерную войну между Израилем и сектором Газа, которая не произошла, однако ранее верно указали на скорую смерть экс-президента Перу Альберто Фухимори. До этого шаманы также предсказали союз президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, некоторые крупные землетрясения и климатические катастрофы.
Как пишет агентство AP News, перед церемонией шаманы употребляют галлюциногенные настои из аяуаски и кактуса Сан-Педро, которые, по их вере, открывают им доступ к будущему. На пляже Ла-Эррадура они раскладывают цветы, листья коки, мечи и символические предметы, прося богов о «правильных решениях» мировых лидеров.
Ранее Life.ru писал, что в Сети вновь обсуждают старое предсказание Владимира Жириновского о судьбе Венесуэлы и США. Экс-лидер ЛДПР ещё задолго до нынешнего обострения заявлял, что Вашингтон может «взять Венесуэлу», если Москве дадут свободу действий по Украине. При этом Жириновский советовал «прикормить» Дональда Трампа, подчёркивая, что никаких иллюзий насчёт его пророссийских взглядов он не питал.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.