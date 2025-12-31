Мерц в новогоднем обращении заявил, что ФРГ — не мяч в руках сверхдержав

По словам канцлера, 2026 год может стать моментом прорыва — годом, в котором Германия и Европа начнут «десятилетия свободы, мира и процветания». В новогоднем обращении Мерц также анонсирует ряд внутренних реформ. Полная версия выступления будет показана на общественных телеканалах Германии вечером 31 декабря.