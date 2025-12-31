Мерц в новогоднем обращении заявил, что ФРГ — не мяч в руках сверхдержав

Канцлер анонсировал реформы и заявил о лидерстве Германии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом новогоднем обращении заявил, что Федеративная Республика «не мяч для игр в руках сверхдержав» и должна проводить самостоятельный курс в мировой политике. Обращение распространили немецкие СМИ.
«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав», — заявил Мерц в обращении, текст которого цитирует портал Tageschau.
По словам канцлера, 2026 год может стать моментом прорыва — годом, в котором Германия и Европа начнут «десятилетия свободы, мира и процветания». В новогоднем обращении Мерц также анонсирует ряд внутренних реформ. Полная версия выступления будет показана на общественных телеканалах Германии вечером 31 декабря.