Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц в новогоднем обращении заявил, что ФРГ — не мяч в руках сверхдержав

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом новогоднем обращении заявил, что Федеративная Республика «не мяч для игр в руках сверхдержав» и должна проводить самостоятельный курс в мировой политике. Обращение распространили немецкие СМИ.

Канцлер анонсировал реформы и заявил о лидерстве Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом новогоднем обращении заявил, что Федеративная Республика «не мяч для игр в руках сверхдержав» и должна проводить самостоятельный курс в мировой политике. Обращение распространили немецкие СМИ.

«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав», — заявил Мерц в обращении, текст которого цитирует портал Tageschau.

По словам канцлера, 2026 год может стать моментом прорыва — годом, в котором Германия и Европа начнут «десятилетия свободы, мира и процветания». В новогоднем обращении Мерц также анонсирует ряд внутренних реформ. Полная версия выступления будет показана на общественных телеканалах Германии вечером 31 декабря.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше