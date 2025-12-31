Ричмонд
«Срок годности истечёт»: В Москве не исключили возобновления диалога с ЕС

Диалог между Россией и Евросоюзом ещё не закрыт окончательно. Глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что разговор с ЕС может возобновиться после обновления руководства Еврокомиссии. По его словам, у каждого состава ЕК есть ограниченный срок полномочий, и нынешняя команда не станет исключением.

Источник: Life.ru

«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определённый срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой “срок годности”, после которого будет другой состав», — отметил дипломат в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что Европе в любом случае придётся пересматривать свою линию в отношении Москвы. По словам Масленникова, санкционная политика уже ударила по самим странам ЕС, а Россия как сосед по континенту никуда не исчезнет.

«Хотелось бы, чтобы до еэсовцев наконец-то дошло, что они фактически сами страдают от проводимой ими санкционной линии в отношении России. Рано или поздно им придётся пересмотреть свой подход», — добавил представитель МИД.

Ранее Life.ru писал, что в окружении президента США Дональда Трампа обсуждают возможность восстановления связей между Россией и Европой через экономику. По данным западных СМИ, реинтеграция РФ в мировую экономику может снизить напряжённость в Европе и открыть новые рынки для американского бизнеса. При этом инвесторы ждут гарантий, что возможное смягчение санкций не обернётся новым витком конфронтации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

