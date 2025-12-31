Ричмонд
Дмитриев: Европа направляет $10 млрд «промывающим мозги» НПО

Дмитриев отреагировал на идею увеличить в ЕС расходы на неправительственные организации.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны, которые пытаются казаться «прогрессивными», направляют 10 миллиардов долларов на поддержку неправительственным организациям, «промывающим мозги» жителям ЕС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Прогрессивная Европа — 10 миллиардов долларов на финансирование промывающих мозги НПО (увеличение в шесть раз), чтобы сделать европейцев “более осведомленными и ценящими разнообразность (мигрантов и других)”, — написал он на своей странице в социальной сети X*.

Так Дмитриев отреагировал на пост одного из пользователей, который опубликовал информацию о предложении увеличить в бюджете Евросоюза расходы на эти неправительственные организации.

Напомним, в начале декабря глава Российского фонда прямых инвестиций обратил внимание, что ЕС увлечён продвижением ложных историй и подавлением дискуссий. Так он прокомментировал пост предпринимателя Павла Дурова о том, что Евросоюз оказывает давление на платформы, размещающие «неудобные или инакомыслящие высказывания».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

