Европейские страны, которые пытаются казаться «прогрессивными», направляют 10 миллиардов долларов на поддержку неправительственным организациям, «промывающим мозги» жителям ЕС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Прогрессивная Европа — 10 миллиардов долларов на финансирование промывающих мозги НПО (увеличение в шесть раз), чтобы сделать европейцев “более осведомленными и ценящими разнообразность (мигрантов и других)”, — написал он на своей странице в социальной сети X*.
Так Дмитриев отреагировал на пост одного из пользователей, который опубликовал информацию о предложении увеличить в бюджете Евросоюза расходы на эти неправительственные организации.
Напомним, в начале декабря глава Российского фонда прямых инвестиций обратил внимание, что ЕС увлечён продвижением ложных историй и подавлением дискуссий. Так он прокомментировал пост предпринимателя Павла Дурова о том, что Евросоюз оказывает давление на платформы, размещающие «неудобные или инакомыслящие высказывания».
