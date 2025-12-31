«Прогрессивная Европа — 10 миллиардов долларов на финансирование промывающих мозги НПО (увеличение в шесть раз), чтобы сделать европейцев “более осведомленными и ценящими разнообразность (мигрантов и других)”, — написал он на своей странице в социальной сети X*.