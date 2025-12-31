Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ заявили, что диалог с ЕС потерян не навсегда

Глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что диалог между Россией и Европейским союзом не утрачен навсегда и может измениться после смены состава Еврокомиссии.

Глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что диалог между Россией и Европейским союзом не утрачен навсегда и может измениться после смены состава Еврокомиссии.

В интервью «Известиям» дипломат отметил, что у нынешней Еврокомиссии есть свой «срок годности», после чего её состав обновится, и выразил надежду, что в ЕС осознают, что сами страдают от проводимой ими санкционной политики в отношении РФ.

По его мнению, рано или поздно европейским лидерам придётся пересмотреть подход, учитывая, что Россия как сосед по континенту никуда не денется.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали вернуться к политике дипломатии и разоружения.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.