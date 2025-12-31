Глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что диалог между Россией и Европейским союзом не утрачен навсегда и может измениться после смены состава Еврокомиссии.
В интервью «Известиям» дипломат отметил, что у нынешней Еврокомиссии есть свой «срок годности», после чего её состав обновится, и выразил надежду, что в ЕС осознают, что сами страдают от проводимой ими санкционной политики в отношении РФ.
По его мнению, рано или поздно европейским лидерам придётся пересмотреть подход, учитывая, что Россия как сосед по континенту никуда не денется.
Ранее сообщалось, что в Германии призвали вернуться к политике дипломатии и разоружения.
