Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Focus: Трамп считает себя великим посредником, но последнее слово за Путиным

Несмотря на ореол великого посредника, который примеряет на себя президент США Дональд Трамп, последнее слово в решениях по украинскому конфликту остается за президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Вывод сделан по результатам переговоров во Флориде.

Несмотря на ореол великого посредника, который примеряет на себя президент США Дональд Трамп, последнее слово в решениях по украинскому конфликту остается за президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Дональд Трамп позиционирует себя в Мар-а-Лаго как великий посредник в украинском конфликте. Но, несмотря на его истории успеха, Владимир Путин остается истинным лицом, принимающим решения по вопросам [украинского кризиса]», — пишет журнал Focus.

В издании также отмечают, что в ходе переговоров во Флориде выяснилось, что Трамп больше симпатизирует Владимиру Путину, нежели украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это видно по тому, насколько по-разному встретили обоих президентов в США, во время встречи с первым на Аляске, с ковровой дорожкой и почетом, и со вторым — во Флориде, без каких-либо торжественных атрибутов.

Немецкие журналисты также подчеркивают, что Россия железно придерживается своей позиции. Если бы Украина приняла «смелые решения» по территориальным вопросам, то переговоры прошли бы наиболее эффективно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше