Мерц заявил, что ФРГ не мяч для игр сверхдержав

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своём первом новогоднем обращении заявил, что ФРГ не является «мячом для игр в руках сверхдержав», и выразил уверенность, что 2026 год может стать моментом прорыва как для страны, так и для всей Европы.
Как цитирует портал Tagesschau, Мерц подчеркнул, что Германия не должна быть жертвой внешних обстоятельств, а должна верить в себя, свою смелость и активность, игнорируя паникёров и пессимистов. По его словам, этот год может положить начало десятилетиям свободы, мира и процветания.
Полная версия обращения будет транслироваться 31 декабря.
