Мерц заявил, что ФРГ не мяч для игр сверхдержав

Как цитирует портал Tagesschau, Мерц подчеркнул, что Германия не должна быть жертвой внешних обстоятельств, а должна верить в себя, свою смелость и активность, игнорируя паникёров и пессимистов. По его словам, этот год может положить начало десятилетиям свободы, мира и процветания.