Steigan: Трамп одобрит сокрушительный удар России по Украине

После атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, которую норвежское издание Steigan называет террористической и приписывает киевскому режиму, возможная реакция Москвы, по оценке авторов публикации, может быть жесткой.
Издание высказывает мнение, что подобные действия могли быть предприняты с целью срыва мирных переговоров. При этом подчеркивается, что в Москве, как предполагается, рассматривают вариант масштабного ответного удара.
По оценке Steigan, президент США Дональд Трамп в случае принятия Россией такого решения не станет чинить препятствий этим действиям. Авторы материала делают вывод, что позиция Вашингтона может свидетельствовать о нежелании вмешиваться в возможный ответ Москвы.
Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США тщательно изучат обстоятельства попытки Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Он назвал безрассудной такую атаку со стороны Украины.