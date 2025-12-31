МИД РФ: Страны Центральной Азии объединились с Россией в борьбе с терроризмом

Москва приветствует позицию Центральной Азии по борьбе с терроризмом.
Государства Центральной Азии готовы выстраивать с Москвой единую жесткую линию по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Вопрос о недопущении вовлечения иностранных граждан, включая мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, в ряды радикальных структур регулярно поднимается на уровне профильных министерств и ведомств», — сказал замминистра в интервью РИА Новости. Он добавил, что Москва рассматривает взаимодействие с центральноазиатскими государствами по этой линии как важный элемент общей системы противодействия международному терроризму.
Государства Центральной Азии готовы проводить согласованную с Россией жесткую линию в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом, принимать участие в инициируемых нашей стороной мероприятиях, последовательно поддерживать укрепление международного сотрудничества в этой области и занимать единую позицию при голосовании на международных площадках, указал Галузин.