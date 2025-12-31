МИД РФ: Страны Центральной Азии объединились с Россией в борьбе с терроризмом

«Вопрос о недопущении вовлечения иностранных граждан, включая мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, в ряды радикальных структур регулярно поднимается на уровне профильных министерств и ведомств», — сказал замминистра в интервью РИА Новости. Он добавил, что Москва рассматривает взаимодействие с центральноазиатскими государствами по этой линии как важный элемент общей системы противодействия международному терроризму.