Многие американские силовики остается сторонниками Украины даже после прихода к власти Трампа.
ЦРУ и американские военные тайно помогают Украине наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Подобная практика сохраняется даже при президентстве в США Дональда Трампа. Об этом сообщают американские СМИ.
«ЦРУ и американские военные тайно помогали Украине нанести удар по нефтеперерабатывающим заводам в России. Многие американские военные и офицеры оставались сторонниками Украины, и когда Трамп отложил введение санкций, они искали другие способы подавить российскую военную экономику», — пишет New York Times.
Журналисты также отмечают, что после прихода к власти в США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса Пентагон был «заселен единомышленниками», которые стали скептически относиться к Украине, пытаясь переориентировать Америку на противостояние с Китаем. Однако, по всей видимости, в рядах американских силовых ведомств еще остались сторонники противостояния с Россией.