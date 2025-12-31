Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: ЦРУ наносит удары по российским НПЗ руками Киева

ЦРУ и американские военные тайно помогают Украине наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Подобная практика сохраняется даже при президентстве в США Дональда Трампа. Об этом сообщают американские СМИ.

Многие американские силовики остается сторонниками Украины даже после прихода к власти Трампа.

ЦРУ и американские военные тайно помогают Украине наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Подобная практика сохраняется даже при президентстве в США Дональда Трампа. Об этом сообщают американские СМИ.

«ЦРУ и американские военные тайно помогали Украине нанести удар по нефтеперерабатывающим заводам в России. Многие американские военные и офицеры оставались сторонниками Украины, и когда Трамп отложил введение санкций, они искали другие способы подавить российскую военную экономику», — пишет New York Times.

Журналисты также отмечают, что после прихода к власти в США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса Пентагон был «заселен единомышленниками», которые стали скептически относиться к Украине, пытаясь переориентировать Америку на противостояние с Китаем. Однако, по всей видимости, в рядах американских силовых ведомств еще остались сторонники противостояния с Россией.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше