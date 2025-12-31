Пушков объяснил заявление фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС

«Заявление главы Еврокомиссии говорит о трех вещах. Во-первых, речь о вступлении [Украины] в НАТО уже не идет, вопрос снят с повестки дня. Хотя в тех 20 пунктах, что Зеленский привез [президенту США Дональду] Трампу, было заложено положение, что прием Украины в НАТО будет решен в будущем самими странами альянса, судя по всему, этот пункт не был принят», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По мнению Пушкова, фон дер Ляйен косвенно подтвердила намерение ЕС создать «евроНАТО» из стран — членов блока, что, по ее замыслу, должно гарантировать безопасность Украины.
Как указал сенатор, в ЕС «не слишком» рассчитывают на НАТО как на структуру, которая могла бы предоставить Украине гарантии безопасности. Он подчеркнул, что внутри Североатлантического альянса произошел раскол — США, Венгрия и другие европейские страны выступили против предоставления Украине гарантий от альянса.
Пушков также добавил, что ЕС — не военная структура, следовательно, гарантий безопасности она дать не может.
Фон дер Ляйен 28 декабря заявила, что в ходе видеоконференции Трампа и президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами был достигнут прогресс. Европа готова и дальше взаимодействовать с Украиной и США для закрепления достигнутых результатов, подчеркнув, что ключевым приоритетом остается предоставление Киеву надежных гарантий безопасности.