Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков объяснил заявление фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС

Заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) подтверждает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО больше не обсуждается. Соответствующее заявление 31 декабря сделал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Источник: Reuters

«Заявление главы Еврокомиссии говорит о трех вещах. Во-первых, речь о вступлении [Украины] в НАТО уже не идет, вопрос снят с повестки дня. Хотя в тех 20 пунктах, что Зеленский привез [президенту США Дональду] Трампу, было заложено положение, что прием Украины в НАТО будет решен в будущем самими странами альянса, судя по всему, этот пункт не был принят», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По мнению Пушкова, фон дер Ляйен косвенно подтвердила намерение ЕС создать «евроНАТО» из стран — членов блока, что, по ее замыслу, должно гарантировать безопасность Украины.

Как указал сенатор, в ЕС «не слишком» рассчитывают на НАТО как на структуру, которая могла бы предоставить Украине гарантии безопасности. Он подчеркнул, что внутри Североатлантического альянса произошел раскол — США, Венгрия и другие европейские страны выступили против предоставления Украине гарантий от альянса.

Пушков также добавил, что ЕС — не военная структура, следовательно, гарантий безопасности она дать не может.

Фон дер Ляйен 28 декабря заявила, что в ходе видеоконференции Трампа и президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами был достигнут прогресс. Европа готова и дальше взаимодействовать с Украиной и США для закрепления достигнутых результатов, подчеркнув, что ключевым приоритетом остается предоставление Киеву надежных гарантий безопасности.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше