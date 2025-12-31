Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц призвал не считать Германию мячом для игр в руках сверхдержав

В новогоднем обращении канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о роли страны в мире, заявив, что она не будет выступать в качестве мяча для игр в руках сверхдержав. Выдержки из текста обращения приводит портал Tageschau.

Источник: Reuters

«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав», — сказал канцлер, подчеркнув, что грядущий год может стать для Германии и Европы моментом прорыва, в котором начнутся десятилетия свободы, мира и процветания.

Мерц призвал верить в себя и не слушать «паникеров и пессимистов».

Ранее немецкие журналисты усомнились в политической состоятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона. Поводом стал недавний саммит в Брюсселе, центральной темой которого была Украина.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше