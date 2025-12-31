Мерц призвал не считать Германию мячом для игр в руках сверхдержав

«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав», — сказал канцлер, подчеркнув, что грядущий год может стать для Германии и Европы моментом прорыва, в котором начнутся десятилетия свободы, мира и процветания.
Мерц призвал верить в себя и не слушать «паникеров и пессимистов».
Ранее немецкие журналисты усомнились в политической состоятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона. Поводом стал недавний саммит в Брюсселе, центральной темой которого была Украина.
