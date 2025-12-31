Временные поверенные трёх прибалтийских стран — Литвы, Латвии и Эстонии — были вызваны в российский МИД во вторник 30 декабря. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«30 декабря в МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине», — сказано в релизе.
В министерстве отметили, что прибалтийские страны совершают действия, противоречащие нормам международного права и заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что ряд государств Евросоюза фактически ограничили свободу перемещения сотрудников российских дипмиссий, что создает дополнительные сложности в их работе. По словам Пескова, российские дипломаты столкнулись с ограничениями при перемещении по странам Шенгенской зоны.
Напомним, аналитики ИМЭМО РАН пришли к выводу, что Прибалтика может превратиться в депрессивную зону из-за курса на милитаризацию региона, которая не устраняет его коренные противоречия.
Ранее сообщалось, что военные инженеры Литвы провели работы по оснащению мостов на границе с Россией и Белоруссией устройствами для размещения взрывчатого вещества. Они готовятся к подрыву этих инженерных сооружений.
Также сообщалось, что латвийские власти реализовали план по возведению заграждения на границе с Россией. Построено 280 километров забора.
Накануне временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин предупредил, что Латвию ждут долгосрочные негативные последствия в случае демонтажа железных дорог, ведущих в Россию.
Польские СМИ ранее писали, что в Прибалтике — Литве, Латвии и Эстонии — нарастают панические настроения из-за некой угрозы для этих стран, исходящей якобы от России, власти этих стран готовятся к эвакуации населения из приграничных с РФ районов.
На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики провокациями против РФ пытаются получить основание для начала серьезных боевых действий.