Они возвращаются: Нетаньяху обвинил Иран в тайном перезапуске ядерной программы

Ранее в Тегеране дали понять, что к компромиссам не готовы. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что любая атака со стороны США получит мгновенный и жёсткий ответ, который «выйдет за рамки воображения». В Иране подчеркнули, что ракетный и оборонный потенциал страны не обсуждается и не зависит от разрешений извне.