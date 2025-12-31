Ричмонд
Они возвращаются: Нетаньяху обвинил Иран в тайном перезапуске ядерной программы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран вновь наращивает военные разработки и может вернуться к реализации ядерной программы. По его словам, Тегеран уже возобновляет производство баллистических ракет и параллельно пытается восстановить свой ядерный потенциал.

Источник: Life.ru

В интервью Fox News израильский премьер отметил, что не уверен, решился ли Иран окончательно «перейти черту». Нетаньяху считает, что руководство Исламской Республики пока сдерживают жёсткие предупреждения со стороны президента США Дональда Трампа, а также события, которые Тегеран «уже пережил менее года назад».

Ранее в Тегеране дали понять, что к компромиссам не готовы. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что любая атака со стороны США получит мгновенный и жёсткий ответ, который «выйдет за рамки воображения». В Иране подчеркнули, что ракетный и оборонный потенциал страны не обсуждается и не зависит от разрешений извне.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

