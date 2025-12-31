«Одной из потенциальных проблем для администрации является стоимость поддержания масштабного военного присутствия в Карибском бассейне. Авианосец Gerald R. Ford был перенаправлен в Карибское море в октябре, и если Пентагон продлит его развертывание, это отложит необходимое техническое обслуживание корабля и подорвет моральный дух экипажа», — говорится в статье издания.
Отмечается, что экипаж вынужден находиться в море уже седьмой месяц, хотя в мирное время развертывание не превышает шести месяцев.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными «крупного объекта» на территории Венесуэлы на фоне продолжающейся эскалации между двумя странами.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.