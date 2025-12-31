По данным российского сенатора Алексея Пушкова, высказывание председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о европейской интеграции Украины как факторе ее безопасности указывает на то, что вопрос о вступлении страны в НАТО более не актуален.
Как отмечает политик в своем Telegram-канале, хотя заявление не было прямым, оно косвенно свидетельствует о намерениях руководства Евросоюза сформировать своего рода «евроНАТО» из наиболее подготовленных стран-членов блока, которое, по замыслу, и должно обеспечить безопасность Украины.
Пушков также заявил, что внутри Североатлантического альянса на политическом уровне возникли серьезные разногласия, отчасти вызванные позицией США и ряда европейских государств, которые выступают против предоставления Украине гарантий безопасности непосредственно от НАТО.
В данной ситуации, как считает сенатор, Евросоюз предпринимает попытку заменить реальные военные обязательства политическими декларациями о перспективах членства Украины в ЕС.
