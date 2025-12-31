В России заявили о снятии с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО

Как отмечает политик в своем Telegram-канале, хотя заявление не было прямым, оно косвенно свидетельствует о намерениях руководства Евросоюза сформировать своего рода «евроНАТО» из наиболее подготовленных стран-членов блока, которое, по замыслу, и должно обеспечить безопасность Украины.