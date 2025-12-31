Нетаньяху назвал Сомали пристанищем террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко высказался о Сомали на фоне решения Тель-Авива признать независимость Сомалиленда. Его заявление прозвучало после официального оформления отношений с самопровозглашенной республикой, расположенной на севере Африканского рога.
26 декабря Израиль стал первым государством, признавшим Сомалиленд. Соответствующую взаимную декларацию подписали Биньямин Нетаньяху и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи. Израильский премьер при этом охарактеризовал остальную часть Сомали как территорию, погруженную в хаос, где отсутствуют демократические процессы и активно действуют террористические группировки, включая «Аш-Шабаб».
Решение Израиля вызвало резкую реакцию со стороны официального Могадишо, где его расценили как посягательство на суверенитет страны. Поддержку Сомали выразили большинство африканских и арабских государств, а также Лига арабских государств и Африканский союз, подтвердив приверженность принципу территориальной целостности.
Ранее европейская служба внешних связей выступила с призывом к соблюдению территориальной целостности Сомали после решения Израиля официально признать независимость Сомалиленда.