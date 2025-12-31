Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху назвал Сомали пристанищем террористов

Нетаньяху на фоне признания Израилем независимости Сомалиленда назвал Сомали «сбродом» и пристанищем террористов.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко высказался о Сомали на фоне решения Тель-Авива признать независимость Сомалиленда. Его заявление прозвучало после официального оформления отношений с самопровозглашенной республикой, расположенной на севере Африканского рога.

26 декабря Израиль стал первым государством, признавшим Сомалиленд. Соответствующую взаимную декларацию подписали Биньямин Нетаньяху и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи. Израильский премьер при этом охарактеризовал остальную часть Сомали как территорию, погруженную в хаос, где отсутствуют демократические процессы и активно действуют террористические группировки, включая «Аш-Шабаб».

Решение Израиля вызвало резкую реакцию со стороны официального Могадишо, где его расценили как посягательство на суверенитет страны. Поддержку Сомали выразили большинство африканских и арабских государств, а также Лига арабских государств и Африканский союз, подтвердив приверженность принципу территориальной целостности.

Ранее европейская служба внешних связей выступила с призывом к соблюдению территориальной целостности Сомали после решения Израиля официально признать независимость Сомалиленда.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше