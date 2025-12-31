Украина не сможет пережить 2026 год, поскольку поддержка киевского режима со стороны Запада больше не даёт эффекта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Я бы удивился, если бы Украина продержалась ещё год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает», — сообщил он в эфире канала Going Underground.
Эксперт считает, что западные элиты продолжают противостояние с Россией из-за своей оторванности от реальности. Вместе с тем Миршаймер обратил внимание, что у Запада почти нет никаких шансов победить Россию в рамках указанного конфликта.
«На Западе продолжают верить в чудо, но им, безусловно, следует понимать, что шансы Украины на победу над Россией практически равны нулю. Трудно представить, как такое может произойти», — пояснил профессор.
Напомним, 30 декабря бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что в ближайшие три недели ВСУ ждёт быстрый крах. Он добавил, что американские власти воспринимают помощь Украине как пустую трату времени. Киевский режим, в свою очередь, оказался в критической ситуации, поскольку ресурсы Украины ограничены и у ВСУ нет резервов.