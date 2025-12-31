Напомним, 30 декабря бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что в ближайшие три недели ВСУ ждёт быстрый крах. Он добавил, что американские власти воспринимают помощь Украине как пустую трату времени. Киевский режим, в свою очередь, оказался в критической ситуации, поскольку ресурсы Украины ограничены и у ВСУ нет резервов.