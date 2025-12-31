Нетаньяху назвал условие создания нового правительства в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускает возможность формирования нового правительства в секторе Газа уже в следующем году, однако связывает этот сценарий с обязательным разоружением радикального палестинского движения ХАМАС. Такое мнение он высказал, рассуждая о перспективах управления палестинским анклавом.
По его оценке, любое новое руководство в Газе не сможет функционировать до тех пор, пока ХАМАС сохраняет вооруженные формирования. Нетаньяху считает, что устранение военного потенциала движения является ключевым условием для политических изменений и восстановления управляемости в регионе.
Глава израильского правительства также полагает, что разоружение ХАМАС возможно как с участием международных сил, так и иными способами, и именно этот шаг способен открыть для Газы иное будущее. Он убежден, что переговоры с движением не являются решением, а сама структура ХАМАС, по его мнению, должна прекратить существование, что, как считает Нетаньяху, отвечает интересам большинства жителей сектора Газа.
Ранее президент США заявил, что палестинское движение ХАМАС будет уничтожено в случае отказа от разоружения.