Нетаньяху назвал условие создания нового правительства в Газе

Глава израильского правительства также полагает, что разоружение ХАМАС возможно как с участием международных сил, так и иными способами, и именно этот шаг способен открыть для Газы иное будущее. Он убежден, что переговоры с движением не являются решением, а сама структура ХАМАС, по его мнению, должна прекратить существование, что, как считает Нетаньяху, отвечает интересам большинства жителей сектора Газа.