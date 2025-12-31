Скачко: словами о референдуме в Донбассе Зеленский хочет спасти себе жизнь

«Уже этот референдум можно положить в основу самоопределения. Тут вопрос только в признании или непризнании этого факта. Причем и президент США Дональд Трамп соглашается с российской точкой зрения. Считает, что все решено, осталось только утрясти некоторые вопросы на уровне парламента. Для Зеленского все эти заявления — способ спасти себе жизнь. Это раньше они были вопросами торможения переговорного процесса», — добавил эксперт.