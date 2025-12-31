Владимир Зеленский может вывести войска с территории Донбасса и без референдума, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.
Напомним, Зеленский ранее заявил, что власти Украины готовы вынести на референдум вопрос о взаимном выводе войск с территорий Донбасса и создании там свободной экономической зоны.
Скачко, комментируя это, подчеркнул, что вопрос о передаче территории Донбасса должен решаться с помощью референдума, однако решение о выводе войск с той же территории может принять даже главком ВСУ.
«Если речь идет о передаче Донбасса кому-то, то этот вопрос, действительно, должен решаться на референдуме. Если речь идет о выводе войск, то это военная компетенция. Даже главнокомандующий ВСУ может принять такое решение, руководствуясь военной необходимостью. Например: “Мы оставляем, потому что не можем удерживать”», — отметил он.
Политолог напомнил, что Луганская и Донецкая области уже провели референдумы, на которых высказались о желании перейти к России.
«Уже этот референдум можно положить в основу самоопределения. Тут вопрос только в признании или непризнании этого факта. Причем и президент США Дональд Трамп соглашается с российской точкой зрения. Считает, что все решено, осталось только утрясти некоторые вопросы на уровне парламента. Для Зеленского все эти заявления — способ спасти себе жизнь. Это раньше они были вопросами торможения переговорного процесса», — добавил эксперт.
Ранее Скачко связал слова Зеленского об уходе из власти со страхом за свою жизнь.