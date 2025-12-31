Ричмонд
У США могут возникнуть проблемы с ударной группой в Карибском море

Согласно информации газеты New York Times, размещение американской ударной группировки в Карибском море на фоне обострения отношений с Венесуэлой может привести к осложнениям для Вашингтона, связанным с ростом затрат и срывом графиков обслуживания кораблей.

В частности, авианосец «Джеральд Р. Форд» был направлен в этот регион еще в октябре, и дальнейшее продление его миссии способно отсрочить плановое техническое обслужиние судна, а также негативно сказаться на моральном состоянии команды.

Экипаж авианосца уже находится в море седьмой месяц подряд, тогда как в обычных условиях срок развертывания в мирное время не превышает полугода. Такое длительное пребывание вдали от базы создает дополнительные операционные и логистические трудности для Пентагона.

Ранее сообщалось, что в Карибском море экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США.

